Moto3, GP Andalusia Jerez 2020 in tv: programma, date, orari e come vederlo in diretta streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Andalusia, valevole per il secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Moto3, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio sul circuito Angel Nieto di Jerez. Venerdì 24 luglio si comincia con le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9 e la seconda alle ore 13:15. Sabato 25 sarà il momento delle le prove libere 3 alle ore 9:55. Nel pomeriggio si torna in pista. alle ore 12:35 per le qualifiche. Domenica 26 warm-up alle ore 8:20 e gara alle ore 11. Tutto il Gran Premio di Andalusia sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in ... Leggi su sportface

