Moto3 2020: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 19 luglio 2020) La classifica piloti del Mondiale 2020 di Moto3 aggiornata. E’ una stagione particolare per le due ruote, con la prima gara in Qatar a cui sono seguiti mesi di stop per l’emergenza coronavirus. Il campionato riparte da Jerez per un tour de force fino a novembre. LA classifica Arenas 25 McPhee 20 Ogura 16 Masia 13 Suzuki 11 Rodrigo 10 Alcoba 9 Salac 8 Foggia 7 Fernandez 6 Garcia 5 Oncu 4 Lopez 3 Toba 2 Arbolino 1 Yamanaka 0 Pizzoli 0 Vietti 0 Migno 0 Antonelli 0 Binder 0 Dupasquier 0 R. Rossi 0 Fenati 0 Baltus 0 Sasaki 0 Kofler 0 Nepa 0 Pawi 0 Kunii 0 Tatay 0 Leggi su sportface

