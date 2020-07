Milan, nuovo ruolo per Maldini: faccia a faccia in vista, c'è scetticismo (Di domenica 19 luglio 2020) Futuro al Milan sempre più in bilico per Paolo Maldini. L'ex capitano, attuale direttore tecnico del club rossonero, con l'ormai certo arrivo di Ralf Rangnick in vista della prossima stagione potrebbe fare le valigie e andarsene. L’arrivo del manager tedesco ridimensionerà ruolo e competenze di Maldini all’interno del club di Via Aldo Rossi: l'ex tecnico del RB Lipsia non ricoprirà solamente il ruolo di allenatore ma anche quello di direttore tecnico rubando di fatto il posto all'ex capitano.... Leggi su 90min

E’ stata una tempesta, sì, ma di meteoriti. Il Milan ha fatto irruzione nella partita e ha letteralmente schiantato il Bologna. Cinque a uno alla fine, ma la sc ...

Barcellona, Messi e compagni vogliono Kluivert in panchina

BARCELLONA - Si continua a navigare in acque agitatissime in casa Barcellona, tanto da rischiare un ammutinamento da parte dei giocatori. Questo è forse il momento peggiore dell'ultimo decennio per i ...

