Meteo prossima settimana: CALDO AFRICANO alla riscossa! A quando le novità? (Di domenica 19 luglio 2020) L’Italia è ancora alle prese con gli strascichi di una circolazione Meteo instabile che ha determinato un pesante break dell’estate. Il vortice è ancora a due passi dall’Italia, ma ora si sposterà velocemente verso est sotto la pressante azione della rimonta di un campo anticiclonico da ovest. La giornata di oggi, domenica 19 luglio, è l’ultima con clima decisamente gradevole, pur con colonnina di mercurio già in generale aumento, tanto che su alcune parti delle pianure del Nord-Ovest si potrebbero toccare picchi di 32-33 gradi, come su aree interne tosco-laziali. Il CALDO sarà però ancora privo di afa. Il ritorno ad un clima consono da piena estate sarà la caratteristica preponderante dell’inizio della nuova settimana, con ... Leggi su meteogiornale

