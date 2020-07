Marotta: «Gli allenatori devono adattarsi, quindi più duttili sono i calciatori meglio è» (Di domenica 19 luglio 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Innanzitutto ha parlato di Zaniolo e Dzeko in chiave mercato. “Zaniolo? È un giocatore importante, uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. Ma non abbiamo approcciato con la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo”. Dzeko? Più o meno è lo stesso discorso, ma parlare di mercato in questo momento è prematuro, non sappiamo ancora i giocatori che saranno sul mercato”. Su Sanchez: “Sanchez lo conosciamo direttamente, siamo contenti e faremo delle valutazioni mirate, dato che ne abbiamo apprezzato le qualità. Credo sia giusto valutare un mix tra giocatori esperti e di esperienza con mentalità vincente e altri che siano giovani interessanti. Non ... Leggi su ilnapolista

