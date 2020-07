Incendio sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa in entrambe le direzioni, ecco dove (Di domenica 19 luglio 2020) L’autostrada A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 3,700 nei pressi di Via della Magliana, in via precauzionale a causa di un Incendio che si è sviluppato nelle aree adiacenti l’autostrada. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena le condizioni di sicurezza per la circolazione lo consentiranno. Incendio sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa in entrambe le direzioni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

