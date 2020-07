GP Ungheria, Haas penalizzate di 10 secondi: Magnussen scivola 10°, Sainz avanza (Di domenica 19 luglio 2020) Dieci secondi di penalità per le due Haas al Gran Premio d’Ungheria. Mano pesante da parte della direzione gara che ha deciso di addizionare 10 secondi al tempo di arrivo delle due monoposto di Kevin Magnussen e Romain Grosjean. A seguito del rientro in pit-lane ancor prima del via per passare da gomma intermedia a gomma slick, la Fia ha deciso di punire il team per “aiuti non concessi durante il giro di formazione”. A causa di questa penalità Magnussen scivola in decima posizione con Carlos Sainz che sale in nona. Rimane fuori dalla zona punti, dunque, la Ferrari di Charles Leclerc in 11° mentre non influenza sul risultato la penalità a Grosjean. Leggi su sportface

