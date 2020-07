Genoa-Lecce: incredibile gol di Mancosu, cross sbagliato e palla in rete (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Mancosu si fa perdonare… in maniera inattesa. Al 61′ minuto di Genoa-Lecce gli ospiti trovano il gol del pari grazie a Mancosu. Dopo aver sbagliato il rigore, il fantasista del Lecce si fa perdonare firmando l’1-1 ma la rete è davvero rocambolesca. cross col destro in area di rigore, nessuno la prende e Perin rimane immobile con la palla che entra in rete. Leggi su sportface

