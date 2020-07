Ecco perchè non bisogna mangiare uva di sera (Di domenica 19 luglio 2020) Non tutti lo sanno ma mangiare l’uva di sera fa male al nostro corpo, la conferma arriva proprio dagli esperti che in modo assoluto sconsigliano di mangiare questo frutto nelle ore serali della giornata. L’uva è composta per il 96% di carboidrati e solo per il 3% da proteine e 1% di grassi, per le sue peculiarità viene spesse volte consigliata dai dietologi e dai dottori nelle diete come spuntino ma al tempo stesso sconsigliano di mangiarla la sera, o peggio ancora, di notte. L’uva fa male la sera il motivo è il seguente: Il motivo è piuttosto semplice, l’uva, oltre ad essere ricca di vitamine A, B, C, E, è anche ricca di zuccheri. Abbinare questo frutto ad altri alimenti può aumentare eccessivamente ... Leggi su quotidianpost

