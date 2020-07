Damascelli: Conte si dia una calmata. L’inter bistrattata è un’immagine a cui non crede nessuno (Di domenica 19 luglio 2020) Sul Giornale, Tony Damascelli scrive di Antonio Conte. Al quale, dice, è bastata una vittoria per tornare a sognare lo scudetto e tornare ad essere il Conte dei suoi giorni migliori. Ieri, nella conferenza stampa di presentazione della partita contro la Roma, ha dichiarato che la squadra «nell’ultimo periodo, a sorpresa, è stata bistrattata troppo». Damascelli scrive: “Preso dall’euforia, l’allenatore salentino deve aver smarrito per un attimo la memoria”. Perché l’8 luglio, dopo la sconfitta con il Bologna, dichiarò testualmente: «Siamo molto più in basso di quanto pensavamo…, ho preso un pacchetto preconfezionato, con tante situazioni da migliorare. È giusto metterci tutti in discussione, io per ... Leggi su ilnapolista

napolista : Damascelli: Conte si dia una calmata. L’inter bistrattata è un’immagine a cui non crede nessuno Sul Giornale scrive… - SCUtweet : --Ci fosse ancora Moratti, #CONTE sarebbe già a casa. Come accadde al signor Lippi-- T. Damascelli - jason05_ : @sarrimarlboro Sono in spiaggia dalle 16 circa. Prima ho dovuto ascoltare Damascelli che distrugge Conte ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Damascelli Conte Damascelli: Conte si dia una calmata. L'inter bistrattata è un'immagine a cui non crede nessuno IlNapolista Il Giornale - Dal 5 maggio al 2 agosto. L’Inter diciotto anni dopo sogna la grande vendetta

"Dal 5 maggio al 2 agosto. L’Inter diciotto anni dopo sogna la grande vendetta". Così apre l'edizione odierna de Il Giornale. Quel giorno regalò alla Juve uno scudetto già vinto. Ma sulla carta l’atte ...

Damascelli distrugge Conte: "Piange miseria anche quando gli servono caviale e ostriche"

Tony Damascelli, brillante penna italiana, nel suo editoriale su Il Giornale, ha parlato della situazione che sta vivendo Antonio Conte all'Inter: "Un po’ come il marchese del grillo: io so’io e voi n ...

"Dal 5 maggio al 2 agosto. L’Inter diciotto anni dopo sogna la grande vendetta". Così apre l'edizione odierna de Il Giornale. Quel giorno regalò alla Juve uno scudetto già vinto. Ma sulla carta l’atte ...Tony Damascelli, brillante penna italiana, nel suo editoriale su Il Giornale, ha parlato della situazione che sta vivendo Antonio Conte all'Inter: "Un po’ come il marchese del grillo: io so’io e voi n ...