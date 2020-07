Coronavirus, famiglia positiva va a feste e aperitivi: 40 persone in isolamento (Di domenica 19 luglio 2020) Intera famiglia denunciata per epidemia colposa. Padre, madre e figli, benché positivi al Coronavirus, avrebbero violato il regime di quarantena obbligatorio imposto per legge avrebbero così contagiato almeno 40 persone. Alto Adige, famiglia denunciata per epidemia colposa Ad aver provocato i danni maggiori sarebbero stat il ragazzo, un 24enne impiegato nel settore turistico. Avrebbe deciso … L'articolo Coronavirus, famiglia positiva va a feste e aperitivi: 40 persone in isolamento Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

