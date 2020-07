Coronavirus, due nuovi casi in FVG a Trieste e Gorizia, zero decessi (Di domenica 19 luglio 2020) Due nuovi casi di Covid19 sono stati registrati a Trieste e Gorizia nelle ultime 24 ore. Sono due in meno rispetto alla giornata di ieri dove vi erano stati 4 nuovi casi tutti nel pordenonese. Le ... Leggi su udinetoday

repubblica : Coronavirus, vendeva falsi certificati negativi: arrestato direttore di due ospedali in Bangladesh [aggiornamento d… - repubblica : Coronavirus, vendeva falsi certificati negativi: arrestato direttore di due ospedali in Bangladesh - il_piccolo : #Coronavirus, agenzie di viaggi deserte e bar in leggera ripresa: mappa della crisi Covid in Fvg. Sondaggio di… - Doom3Gloom : RT @Cartabellotta: #Crisanti su @ilmessaggeroit: 'a Padova per #COVID?19 abbiamo il reparto pieno: 20 posti occupati per #coronavirus, ment… - mariamacina : RT @Cartabellotta: #Crisanti su @ilmessaggeroit: 'a Padova per #COVID?19 abbiamo il reparto pieno: 20 posti occupati per #coronavirus, ment… -