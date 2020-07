Con il lockdown sono diminuiti i reati, ma non i femminicidi – Lo studio (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)É andata esattamente come si temeva. Il lockdown, imposto per contenere la pandemia del Coronavirus, ha causato un aumento dei femminicidi, anche se di pochi casi. Da 56 a 59, secondo i dati del Servizio analisi criminale interforze, riportati da Repubblica. Il 77% di questi delitti si sono verificati tra le mura di casa, le stesse mura in cui quelle donne sono state costrette a rinchiudersi durante le settimane della quarantena. Durante il lockdown erano state diverse le iniziative messe in campo per evitare i casi di violenza domestica. Un esempio è stato la campagna per la Mascherina 1522, il codice che permetteva ai farmacisti di far partire il protocollo antiviolenza. Un altro caso è stato quello del Telefono Rosa, a cui molte donne si ... Leggi su open.online

