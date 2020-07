Capello: “L’accoppiata Insigne-Gattuso sta dando un’impronta al campionato” (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista a tuttotondo sul calcio italiano del post lockdown al Corriere dello Sport in cui si è soffermato anche sul Napoli rispondendo alla domanda chi è il giocatore che sta dando un’impronta a questo campionato? «Indicherei una combinazione di giocatore allenatore: Insigne e Gattuso. Insigne giocava solo aspettando la palla, ultimamente si sta dimostrando un vero capitano. Per me è una sorpresa» L'articolo Capello: “L’accoppiata Insigne-Gattuso sta dando un’impronta al campionato” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

