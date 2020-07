Calcio femminile in lutto: è morta a 22 anni Alina Seeber (Di domenica 19 luglio 2020) E' morta all'età di 22 anni Alina Seeber, calciatrice del Pfalzen-Natz, squadra di Eccellenza. Le cause del decesso sono da ricondursi ad un aneurisma cerebrale, che l'ha colpita lo scorso venerdì.LE PAROLE DI SIBILIAcaption id="attachment 755431" align="alignnone" width="1024" Sibilia LND (Getty Images)/captionLa Gazzetta dello Sport riporta le parole del presidente della LND Comiso Sibilia: “Abbiamo appreso la triste notizia dai vertici del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. A nome mio e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti, desidero esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia della ragazza e alla sua comunità sportiva”. Calcio femminile in lutto: è morta a 22 ... Leggi su itasportpress

