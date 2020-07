Bonetti su Rientro a Scuola: Restituire a Bambini e Giovani Diritto Primario (Di domenica 19 luglio 2020) Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, scrive un messaggio sui social: “Le scuole devono riaprire. Non ci sono ragioni per non costruire un percorso possibile. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, il governo in primo luogo ma anche tutto il Paese”. La Ministra Bonetti continua, affermando che è necessario “Restituire ai Bambini e ai Giovani un Diritto Primario. Quello di accedere tutti all’educazione”. Anche la Ministra Azzolina, al tavolo con la Regione Piemonte, ha puntualizzato che “il 14 settembre la Scuola riapre e riapre per tutti. Voglio rassicurare non solo le famiglie e gli studenti ma anche tutto il personale scolastico”. “Le risorse ci ... Leggi su youreduaction

Un’intera mattinata tra le lavoratrici per il ministro e il deputato Colaninno: «La vostra è una scelta di coraggio e sacrificio: siete una ricchezza per il Paese» MANTOVA. Il Mise si trasferisce da R ...

Assegno unico: ecco il "bonus" universale per le famiglie, si parte da gennaio

L’approvazione in consiglio dei ministri, avvenuta lo scorso 11 giugno, è passata un po’ in sordina. Eppure il Family Act, lo strumento pensato per il "sostegno e la valorizzazione delle famiglie", è ...

