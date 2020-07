Bari, un bimbo di 10 anni accoltella uno di sette per una bicicletta (Di domenica 19 luglio 2020) Un episodio davvero incredibile quello che è avvenuto a Conversano, in provincia di Bari, con un bambino di 10 anni che ha accoltellato uno di sette per una bici Un episodio davvero incredibile quello che è accaduto a Conversano, in provincia di Bari. Un bambino di 10 anni ha accoltellato uno di sette perché non … L'articolo Bari, un bimbo di 10 anni accoltella uno di sette per una bicicletta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

