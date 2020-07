Bagnante soccorso in mare a Viareggio: grave in ospedale (Di domenica 19 luglio 2020) Un 82enne turista milanese, in vacanza, ha rischiato di annegare in mare nel pomeriggio a Viareggio (Lucca) nelle acque antistanti il bagno Barsanti sulla terrazza della Repubblica. soccorso dai bagnini e’ stato portato a riva e rianimato anche da sanitari presenti, poi con una ambulanza del 118 e’ stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia dove risulta in gravi condizioni.L'articolo Bagnante soccorso in mare a Viareggio: grave in ospedale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Intervento dei carabinieri alla piscina Alba Marina di Valdengo: l'aiuto bagnino ha chiesto la ricevuta di pagamento dei lettini ad alcuni clienti. Per tutta risposta un giovane, supportato dal padre, ...

Un uomo di 49 anni, residente in provincia di Cremona, è morto nella mattina del 19 luglio in Valtrebbia, in provincia di Piacenza, annegando nell'acqua del fiume. Da una prima ricostruzione, pare che ...

