Anticipazioni Una Vita mercoledì 22 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Mercoledì 22 luglio 2020 – Le preoccupazioni di Carmen: Carmen è felice della sua nuova Vita ma soprattutto delle attenzioni da parte di Ramon che la sta facendo vivere come una signora. Il problema è un altro. La donna inizia a credere che il suo ex padrone vuole trasformarla come Trini. Questo sospetto le viene dopo averle comprato dei vestiti con cui la donna sembra aver acquisito proprio le sembianze della defunta moglie del Palacios. Così Carmen si guarda lo specchio e subito nel riflesso intravede Trini! E’ questa l’intenzione malsana di Ramon? L'articolo Anticipazioni Una Vita mercoledì 22 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

