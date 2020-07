Zingaretti “In Sicilia per dare segnale di unita’” (Di sabato 18 luglio 2020) “Questa e’ per me la prima iniziativa da segretario di partito in presenza dopo la mia malattia. Ho scelto volentieri di farlo in Sicilia perche’ qui era importante dare un segnale di unita’”. Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti, all’assemblea regionale Siciliana dei Dem ad Aidone (Enna). L'articolo Zingaretti “In Sicilia per dare segnale di unita’” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Linkiesta : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd. Su Autostrade, Libia, Mes, giustizialismo in Liguria e Puglia, decreti… - s_parisi : PD Zingaretti sempre più subalterno a 5S. Dopo aver flirtato con i Benetton per 25anni, ora li dà in pasto a opinio… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La notte dei coltelli e degli inganni in CdM. Tutti contro tutti. Conte vs Di Maio, Cont… - AngelaAngelmi : RT @davidefaraone: Trovo incredibile che in piena crisi economica #Zingaretti si diletti a polemizzare con noi e tutti i riformisti. Ancora… - ritalaura2000 : RT @davidefaraone: Trovo incredibile che in piena crisi economica #Zingaretti si diletti a polemizzare con noi e tutti i riformisti. Ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “In Mes, il Pd a Conte e 5 Stelle: «Posizione demenziale, datevi una mossa» Corriere della Sera