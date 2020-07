Zingaretti agli ex e agli avversari: "Ci davano per spacciati, corriamo per essere primi" (Di sabato 18 luglio 2020) “Quella di oggi è la prima iniziativa da segretario di partito di presenza, dopo la mia malattia. E ho scelto volentieri di farlo in Sicilia dove era giusto dare un segnale di unità e battaglia politica”. Nicola Zingaretti è andato a Morgantina (Enna) per la proclamazione del segretario regionale siciliano del Pd Anthony Barbagallo. “Parte oggi una bellissima svolta - ha detto il segretario dem - C’è stato un travaglio vero, ma il Pd mancava. Oggi c’è una forza politica unita che ha discusso e che ora vuole combattere anche in Sicilia per salvare il nostro Paese. Se penso al 2018, quando davano il Pd per un partito spacciato, oggi il Partito democratico corre per essere il primo partito italiano, ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Zingaretti agli ex e agli avversari: 'Ci davano per spacciati, corriamo per essere primi' - Mick2117 : RT @anon_seventeen: Zingaretti e Raggi indagati, lo scandalo Corte dei Conti: 8 anni di indagini - - gabryjoy : RT @anon_seventeen: Zingaretti e Raggi indagati, lo scandalo Corte dei Conti: 8 anni di indagini - - KEY37547072 : @APagliaccis Grazie per il memorandum...Invece ritornando al presente, che ne pensi dei 50 milioni di euro dati da… - anon_seventeen : Zingaretti e Raggi indagati, lo scandalo Corte dei Conti: 8 anni di indagini - -

Zingaretti e Raggi accusati di danni all’erario per 90 milioni di euro

Nel computo dei 90 milioni di euro sono compresi i 20 milioni di euro contestati agli 11 ex componenti del cda di Bnp Paribas ... quando presidente dell’Ente era proprio Nicola Zingaretti. In Bnp ...

