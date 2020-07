Virtus Goti, ufficiale l’ingaggio dell’attaccante Toscano (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Altro innesto di qualità per la Virtus Goti di mister Di Pippo. Il club biancorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Armando Toscano, attaccante classe ’87 che nella scorsa stagione ha militato nel campionato di Eccellenza con la maglia della Maddalonese, per poi trasferirsi al San Nicola. Precedentemente Toscano aveva militato con Hermes Casagiove e Aquile Rosanero. “Sono felice ed emozionato di entrare a far parte della Virtus Goti, essenzialmente per due ragioni: la piazza ha sempre fatto e continua a fare il calcio che a me piace tanto, e poi ritrovo mister Di Pippo e il suo secondo Paradiso insieme ai quali ho raggiunto risultati importanti con le Aquile”, ha ... Leggi su anteprima24

nella giornata odierna si è messo a disposizione del team Carfora Mirko Del Tufo nome che non ha bisogno di presentazione :cuore goto!

Alcuni direbbero certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, in realtà sarebbe riduttivo per chi è nato per indossare questa maglia. Quando giochi a casa tua e difendi la tua città ...

