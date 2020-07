Vertice Ue, fonti Olanda: 'Nuova proposta va nella giusta direzione' (Di sabato 18 luglio 2020) 'La proposta sulla governance presentata da Michel è un passo nella giusta direzione'. Lo fanno sapere fonti diplomatiche olandesi commentano il nuovo pacchetto sul tavolo del Vertice Ue. Ma ... Leggi su tgcom24.mediaset

maurimol79 : RT @MediasetTgcom24: Vertice Ue, fonti Olanda: 'Nuova proposta va nella giusta direzione' #olanda - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Vertice Ue, fonti Olanda: 'Nuova proposta va nella giusta direzione' #olanda - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vertice Ue, fonti Olanda: 'Nuova proposta va nella giusta direzione' #olanda - MediasetTgcom24 : Vertice Ue, fonti Olanda: 'Nuova proposta va nella giusta direzione' #olanda - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Vertice Ue, fonti: è battaglia su tagli a Bilancio e Recovery Fund #verticeue -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice fonti

Agenzia ANSA

aggiungono le stesse fonti, «e se arriveremo» a un accordo «dipenderà dalle prossime 24 ore». Incontro ristretto a sette Un vertice ristretto a sette ha preceduto l’inizio della seconda giornata di ...Vertice UE in salita: battaglia su tagli a Bilancio e Recovery ... Ma l'olandese ribatte a muso duro. In un clima che fonti diplomatiche definiscono «costruttivo» e «responsabile», ma che per ora non ...