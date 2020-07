Verona Atalanta, i convocati di Juric: 4 assenze tra gli scaligeri (Di sabato 18 luglio 2020) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questo pomeriggio contro l’Atalanta. 4 assenze Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questo pomeriggio contro l’Atalanta. Rimangono indisponibili Dawidowicz, Adjapong, Danzi, Pazzini e Kumbulla Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Gunter, Dimarco, EmpereurCentrocampisti: Veloso, Badu, Eysseric, Verre, Lucas, Zaccagni, Terracciano, Pessina, Amrabat, Lazovic.Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

