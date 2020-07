Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 11:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio riprende oggi il Consiglio Europeo Conte deluso dalla fumata nera nel primo giorno il premier però è determinato a portare a casa un recovery fondo con tutti i 750 miliardi anche dei meccanismi efficaci per accedere ai fondi ieri un’ora di colloquio il post consiglio tra Conte e Merkel è Macron il coronavirus invece non si arrestano gli Stati Uniti il paese tocca un nuovo record di contagi giornalieri 77368 in 24 ore per un totale di oltre 3 milioni 640 mila contagiati 18 stati americani diventano zona rossa coprifuoco anche a Miami Beach in Brasile il numero di morti si avvicina a 78000 stabile il numero di nuovi casi divirus in Italia 233 in un giorno 11 decessi in sei regioni l’indice RTS ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: superati i 600mila morti Fanpage.it Cadavere in sacco:morta convivente ucraina,confessò omicidio

La notizia è pubblicata questa mattina dal quotidiano Il Piccolo ... stava per partire rientrare nel suo Paese per trascorrere con la figlia gli ultimi giorni di vita quando il convivente, armato di ...

Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero: “Riprese finite, saranno puntate pazzesche”

È l'annuncio che milioni di italiani stavano aspettando, la lavorazione delle ultime otto puntate di Doc - Nelle tue mani è finita. La notizia è stata data direttamente dal protagonista ...

