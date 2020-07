Torino a pezzi, crolla un altro cornicione in centro (Di sabato 18 luglio 2020) In via Gramsci il secondo episodio in pochi giorni: domenica i calcinacci erano caduti vicino ad un dehors di via Mazzini Leggi su lastampa

paoloigna1 : RT @Carla_Ardis: @MuseoArcheoCa @TerraDiPalma @Il3ni4 @francy_0207 @museicarbonia @FlaviaCorda @corsainsalita @SardegnaTurismo @MdR_Torino… - MuseoArcheoCa : RT @Carla_Ardis: @MuseoArcheoCa @TerraDiPalma @Il3ni4 @francy_0207 @museicarbonia @FlaviaCorda @corsainsalita @SardegnaTurismo @MdR_Torino… - sgp569 : RT @Carla_Ardis: @MuseoArcheoCa @TerraDiPalma @Il3ni4 @francy_0207 @museicarbonia @FlaviaCorda @corsainsalita @SardegnaTurismo @MdR_Torino… - TerraDiPalma : RT @Carla_Ardis: @MuseoArcheoCa @TerraDiPalma @Il3ni4 @francy_0207 @museicarbonia @FlaviaCorda @corsainsalita @SardegnaTurismo @MdR_Torino… - Carla_Ardis : @MuseoArcheoCa @TerraDiPalma @Il3ni4 @francy_0207 @museicarbonia @FlaviaCorda @corsainsalita @SardegnaTurismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino pezzi Torino a pezzi, crolla un altro cornicione in centro La Stampa Diverse Ferrari e auto storiche e moderne sequestrate in mostra al MAUTO

Le Fiamme Gialle hanno deciso di partecipare al Museo dell’Automobile di Torino (MAUTO) con una mostra davvero particolare ... specifiche competenze del MAUTO e di rendere disponibili i pezzi pregiati ...

Dalla Ferrari alla Isetta, le auto dell’evasore in mostra al Mauto

Risale a due anni fa l’operazione internazionale Rien ne va plus, quando circa venti veicoli per un valore di oltre 1 milione di euro, venne sequestrato a un evasore apparentemente nullatenente e ai s ...

Le Fiamme Gialle hanno deciso di partecipare al Museo dell’Automobile di Torino (MAUTO) con una mostra davvero particolare ... specifiche competenze del MAUTO e di rendere disponibili i pezzi pregiati ...Risale a due anni fa l’operazione internazionale Rien ne va plus, quando circa venti veicoli per un valore di oltre 1 milione di euro, venne sequestrato a un evasore apparentemente nullatenente e ai s ...