Tamponamento a catena in A4, tra Bergamo e Grumello: 16 le persone coinvolte (Di sabato 18 luglio 2020) Tamponamento a catena questa mattina sulla A4, tra Bergamo e Grumello: 16 le persone rimaste coinvolte, tra cui anche diversi bambini. Nessun ferito grave, ma 8 chilometri di coda sono stati registrati e segnalati da Autostrade per l’Italia. Questa mattina di sabato 18 luglio, intorno alle ore 9:00, si è verificato un importante Tamponamento a … L'articolo Tamponamento a catena in A4, tra Bergamo e Grumello: 16 le persone coinvolte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

