Supermario Balotelli riparte dalla Serie C? C'è una proposta per l'attuale attaccante del Brescia (Di sabato 18 luglio 2020) Il Como piomba su Mario Balotelli. Ad annunciare la notizia è la redazione di Sky Sport secondo cui il club lombardo in vista della prossima stagione vorrebbe mettere a segno un colpo da 90 acquistando il centravanti del Brescia in piena rottura con le Rondinelle. Al momento si tratta solo di una suggestione, di un'operazione di mercato al limite dell'impossibile ma nonostante tutto il Como ha comunque avuto dei contatti con Balotelli: la proprietà indonesiana della società lombarda si è mossa... Leggi su 90min

