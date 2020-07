Savoia, sciolto il nodo panchina: oplontini pronti a ripartire dal palermitano Aronica (Di sabato 18 luglio 2020) E' ufficiale: il Savoia ripartirà da Salvatore Aronica.Archiviata la delusione per la mancata promozione diretta in Serie C, il Savoia si prepara in vista della prossima stagione. Proprio questa mattina, la società biancoscudata ha sciolto le riserve intorno al nome del tecnico che guiderà gli oplontini nel campionato di Serie D 2020/21, dopo l'addio di Carmine Parlato. Si tratta del palermitano Salvatore Aronica. L'ex Napoli, reduce da due stagioni alla guida dell'Under 17 del Trapani, sarà coadiuvato da Rosario Compagno: a sua volta reduce da un'importante esperienza vissuta a Palermo, nelle vesti di collaboratore tecnico, in quanto facente parte dello staff dell'ex allenatore rosanero Rosario Pergolizzi. “Ho grande ... Leggi su mediagol

"Una ricostruzione fantasiosa". Così il coordinamento del Partito democratico ‘Terre e Fiumi’ definisce la versione dell’ex sindaco di Jolanda di Savoia, Elisa Trombin, sui costi sostenuti dal Comune ...

