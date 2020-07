Qualifiche GP Ungheria 2020, Stroll: “Sono felice, abbiamo fatto un grande lavoro” (Di sabato 18 luglio 2020) “Sono molto felice, lungo tutto il weekend la macchina è andata davvero forte. abbiamo sempre avuto il passo, anche nelle libere, e in qualifica dovevamo soltanto mettere insieme il giro“. Terzo posto in qualifica al Gran Premio d’Ungheria per un sorprendente Lance Stroll che piazza la sua Racing Point alle spalle delle due Mercedes. “abbiamo fatto un grandissimo lavoro ma il mirino è già puntato verso la gara di domani – ha spiegato Stroll nel post qualifica -. La partenza con gomma media? Nella Q2 è stato un azzardo ma ci siamo riusciti e ci siamo messi in una buona posizione per domani. È davvero grandioso quando riesci ad azzeccare le strategie in qualifica“. Leggi su sportface

