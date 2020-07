PS5: Nuovi dettagli su console e Dual Sense (Di sabato 18 luglio 2020) Nella serata di ieri Geoff Keighley ha mostrato il Dual Sense di PS5 dal vivo, illustrando alcune caratteristiche e ponendo delle domande al responsabile del Marketing di Sony, in merito al preordine della console ed eventuali colorazioni. PS5 e Dual Sense: Colorazioni, preordini e altro Eric Lempel di Sony ha dichiarato: Ad un certo punto parleremo di altre colorazioni, in questo momento già la standard richiede abbastanza lavoro per garantire le unità, ma più avanti ne parleremo. In altre parole la console verrà commercializzata nella colorazione bianca che tutti conosciamo ma in futuro potrebbero essere disponibili altre colorazioni. Ma quando verranno aperti i preordini? C’è del vero nei rumors che circolavano tempo fa sulla ... Leggi su gamerbrain

Se non avete per ora intenzione di passare a PS5, non disperate, Sony ci tiene a precisare che PS4 è tutt’altro che pensionata. Naturalmente non possiamo portare le nuove esperienze offerte da PS5 su ...

PS5: Sony crede nel 'concetto di generazione' ma continuerà a supportare PS4

In coincidenza dell'ultima presentazione del controller DualSense di PS5, Eric Lempel di Sony ha discusso con il presentatore e giornalista Geoff Keighley del "concetto di generazione" e del supporto ...

