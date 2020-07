Prevenire la cistite a tavola: cibi si e cibi no (Di sabato 18 luglio 2020) La cistite è una malattia che colpisce le vie urinarie dovuta a un’infiammazione batterica causata dall’Escherichia Coli. Le cause possono essere diverse e l’infezione colpisce sia uomini che donne ma principalmente le donne in età fertile. E’ molto fastidiosa e dolorosa e se non curata diventa ancora più grave. Sintomi della cistite I sintomi della cistite sono uno stimolo continuo persistente a urinare in piccole quantità e sensazione di bruciore. A questo si aggiunge sangue nelle urine, sensazione di pressione accompagnato da un’odore intenso. Il modo migliore per Prevenire la cistite è bere tanto infatti d’estate è più facile che si ripresenti per via della sudorazione che scatena un irritazione della ... Leggi su quotidianpost

Ode al pavimento pelvico BBF delle donne che ne sottovalutano da sempre i suoi mille poteri

Dunque, la salute del pavimento pelvico non va presa sotto gamba: è importante per prevenire condizioni come cistite, dolore pelvico, disturbi sessuali e incontinenza e strettamente collegata al ...

