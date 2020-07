MotoGP Jerez, a Quartararo la prima pole davanti a Vinales e Marquez (Di sabato 18 luglio 2020) La prima pole position per la MotoGP 2020 è di Fabio Quartararo: a Jerez, il francese infila Vinales e Marquez. Sorpresa Bagnaia (4°), indietro Dovizioso e Rossi Fabio Quartararo è il primo pole-man della stagione 2020 di MotoGP. A Jerez, il francese della Petronas mette in fila i due padroni di casa, Maverick Vinales e Marc Marquez, al termine di una qualifica tiratissima e chiusa con il record della pista fatto segnare proprio dal numero 20 (1:36.705). Sorpresa in seconda fila con “Pecco” Bagnaia e la Pramac al 4° posto: a completare la fila ci saranno Jack Miller e Cal Crutchlow. Delusione per gli altri italiani in gara: Dovizioso ... Leggi su zon

