MotoGp Gp di Jerez, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 18 luglio 2020) Riparte il Motomondiale dopo la lunghissima e inattesa sosta forzata dovuta all’emergenza sanitaria. Finalmente torna la MotoGp col Gp di Jerez. Nel Gran Premio di Spagna 2020 sarà, ovviamente, caccia al campione del mondo della Honda Marc Marquez. Tante le incognite su chi sarà il suo principale antagonista. Ci si aspetta tanto dal vice campione del mondo Andrea Dovizioso, le cui condizioni fisiche restano incerte dopo l'infortunio subito qualche settimana fa. Ma possibili anche le sorprese con Fabio Quartararo ancora molto veloce. Non si devono dimenticare le due Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Possibili outsider anche i due piloti della Suzuki Rins e Mir.MotoGp, Gp di Jerez: dove vederlo in diretta tv e ... Leggi su itasportpress

SkySportMotoGP : Super Morbido nelle #FP2?? ? Doppietta Petronas in 27 millesimi a Jerez! ? Primi 10 in mezzo secondo ? Caduta per… - SkySportMotoGP : 'Siamo troppo lenti, soffro il grip al posteriore' ? @ValeYellow racconta le sue sensazioni dopo le #FP1 e le #FP2… - SkySportMotoGP : 'Il livello è salito, tanti piloti veloci' ?? Guidotti commenta i tempi delle libere a Jerez ?? @MotoGP #SkyMotori… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Franco Morbidelli: 'Sono felice, una giornata bellissima' ? @FrankyMorbido12 primo nelle #FP2 a Jerez, riuscirà a repli… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi chiude le #FP1 e le #FP2 di Jerez al 13° posto: 'Siamo troppo lenti' ? Alle 9.55 #MotoGP in pista per l… -