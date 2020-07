Morto John Lewis, eroe Usa dei diritti civili. Obama: "Io presidente grazie a lui" (Di sabato 18 luglio 2020) John Lewis, iconico attivista per la non violenza e i diritti civili negli Stati Uniti che marciò anche al fianco di Martin Luther King, è Morto all’età di 80 anni.Lo rende noto la Camera dei rappresentanti Usa, di cui era membro. “L’America piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia”, ha scritto la portavoce Nancy Pelosi. Lewis soffriva da tempo di cancro al pancreas.Se n’è andato a 80 anni John Lewis, afroamericano membro del Congresso e icona della battaglia per il pacifismo e i diritti civili negli Stati Uniti. Marciò e lottò al fianco di Martin Luther King e prima di essere riconosciuto e apprezzato venne insultato, ... Leggi su huffingtonpost

