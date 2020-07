Milan Rangnick, il contenzioso con Red Bull non frena i rossoneri (Di sabato 18 luglio 2020) Milan Rangnick, il contenzioso con Red Bull non frena i rossoneri. Al momento filtra ottimismo, al momento rimane una questione personale Il Milan ha ormai fatto la sua scelta per il futuro: Ralf Rangnick. Il contenzioso che si è venuto a creare tra l’allenatore e Red Bull non scoraggia però i rossoneri, come riportato dal Gianlucadimarzio.com. Quella tra Rangnick e Red Bull è, infatti, una questione personale che dovrebbe sistemarsi trovando un accordo. Poi sarà il momento di pensare al Milan e al futuro rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan, retroscena Rangnick: è ancora legato a Red Bull che per liberarlo avrebbe chiesto un indennizzo - Gazzetta_it : Viaggio a casa #Rangnick Un duro scova talenti stregato da #Lobanovski #Milan - DiMarzio : #MIlan, fiducia sul contenzioso tra #Rangnick e il gruppo #RedBull. Lo scenario - TuttoMercatoWeb : Milan, Rangnick tratta la risoluzione con la Red Bull: 2 milioni di liquidazione e sarà rossonero - MilanForever81 : Frecciatina di Pedullà al buon DiMarzio ... Rangnick-Milan: senza se, senza ma e soprattutto senza allarmismi -