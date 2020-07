Malore in macchina: muore a 44 anni noto dj del “bar Elio” (Di sabato 18 luglio 2020) Malore in macchina. Porto San Paolo, 18 luglio 2020– Ha destato profonda commozione la prematura scomparsa di Antonio Inzaina, trovato morto in macchina a soli 45 anni a San Teodoro. Inzaina ieri è stato colto da un improvviso e fatale Malore mentre rientrava da una giornata di lavoro. Antonio faceva il manutentore di professione presso alcuni villaggi di San Teodoro, ma in realtà sono in tantissimi a ricordarlo anche come grande professionista della musica, indimenticato dj del mitico “Bar Elio” di Vaccileddi ora chiuso. Sempre gioviale e sorridente, ben voluto da tutti, Antonio per anni ha fatto ballare intere generazioni di amanti della musica e frequentatori di un bar un po’ atipico, ma ricco di fascino, con tabacchi e sala biliardo e grande ... Leggi su limemagazine.eu

isNews_it : Malore mentre è in macchina, tragedia a Campobasso: muore un 65enne - - MoliseTabloid : Tragedia in via Ciccaglione, 66enne muore nella sua macchina dopo un malore. Vani i soccorsi - UnioneSarda : #Sardegna - Giuseppe, caduto nella macchina dei mangini: forse un malore alla base della tragedia -

Ultime Notizie dalla rete : Malore macchina Suzzara, malore fatale in auto mentre va a messa La Gazzetta di Mantova Incidente mortale in A10 ad uno scambio di carreggiata per lavori

Incidente mortale in A10 all'altezza di Pra' per un tamponamento tra un camion e una macchina in un tratto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ...

Suzzara, malore fatale in auto mentre va a messa

All'incrocio tra via Guido e via Marconi il malore che ha colpito l'uomo mentre era alla guida di una Suzuki Wagon. La macchina è andata a sbattere contro la cancellata della scuola materna ...

Incidente mortale in A10 all'altezza di Pra' per un tamponamento tra un camion e una macchina in un tratto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ...All'incrocio tra via Guido e via Marconi il malore che ha colpito l'uomo mentre era alla guida di una Suzuki Wagon. La macchina è andata a sbattere contro la cancellata della scuola materna ...