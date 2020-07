Le recensioni online non vanno trascurate nella strategia di marketing. Nemmeno per le piccole imprese (Di sabato 18 luglio 2020) Le piccole imprese, con investimenti di poche migliaia di euro, devono saper analizzare ciò che determina veramente le decisioni di acquisto e adattare le loro strategie di conseguenza Sono cambiate le abitudini di acquisto dei consumatori e i piccoli imprenditori ancora non riescono a sfruttare in pieno questa opportunità. Con la crescente diffusione di opinioni di esperti ed utilizzatori, l’importanza del marchio è infatti diminuita: in passato gli acquirenti tipicamente operavano confronti relativi (il marchio A è meglio del marchio B?) oppure seguivano la massima “otterrai quello per cui hai pagato” per cui si convincevano che il prodotto più costoso era migliore. Dipendevano in gran parte da informazioni e pubblicità fornite dei produttori in base alle loro strategie di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ogni piccolo imprenditore è consapevole dell’ascesa delle recensioni online e di altre fonti di informazioni tra pari, ma molti trascurano questo trend e mettono sul mercato i prodotti più o meno come ...

