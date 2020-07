Il volto di Amici in versione ‘mini’ conquista tutti: “Una bambola!” (Di sabato 18 luglio 2020) Da tempo ormai i volti noti del mondo dello spettacolo e non regalano ai fan scatti inediti del passato. Un modo dolce per rivivere emozioni e mostrare ai propri follower immagini che, molto probabilmente, non hanno mai visto prima. Sempre più spesso su Instagram capita di imbattersi in post vintage lasciati dai personaggi famosi che raccolgono una marea di like e di commenti entusiastici. Uno degli ultimi arriva da un’amatissima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha voluto condividere con il suo pubblico social una fotografia dolcissima pescata dall’album dei ricordi che la ritrae da bambina. Pochi giorni prima aveva pubblicato uno scatto con la sua mamma: nel giorno del suo compleanno la ballerina ha deciso di festeggiarla pubblicamente con uno scatto mamma e figlia in cui, tra l’altro, la somiglianza è evidente. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine

MariaV75811 : RT @HababaAlaa: Sereno risveglio. ?????????? Buongiorno amici miei, che il sole brilli nel vostro volto, che il calore penetri nel vostro cuore… - giuseppe_m76 : RT @HababaAlaa: Sereno risveglio. ?????????? Buongiorno amici miei, che il sole brilli nel vostro volto, che il calore penetri nel vostro cuore… - paola140021 : RT @HababaAlaa: Sereno risveglio. ?????????? Buongiorno amici miei, che il sole brilli nel vostro volto, che il calore penetri nel vostro cuore… - AnnaRDelorenzo : RT @HababaAlaa: Sereno risveglio. ?????????? Buongiorno amici miei, che il sole brilli nel vostro volto, che il calore penetri nel vostro cuore… - Dida_ti : RT @HababaAlaa: Sereno risveglio. ?????????? Buongiorno amici miei, che il sole brilli nel vostro volto, che il calore penetri nel vostro cuore… -

Ultime Notizie dalla rete : volto Amici Elena D'Amario bambina: bellissima anche da piccola la ballerina di Amici Caffeina Magazine "Giustizia per Mario Paciolla", striscione su Palazzo San Giacomo a Napoli

con la foto del suo volto. Il messaggio è stato esposto alla presenza del sindaco Luigi De Magistris. Un gesto richiesto negli scorsi giorni a viva voce dalla famiglia di Mario e dai suoi amici ...

Colombia: italiano morto; amici, temiamo nuovo caso Regeni

Sul balcone del Comune di Napoli è stato esposto uno striscione che recita: 'Giustizia per Mario' e su cui è stampato il suo volto. "Chiediamo giustizia ... perché non è possibile morire cosi". Gli ...

con la foto del suo volto. Il messaggio è stato esposto alla presenza del sindaco Luigi De Magistris. Un gesto richiesto negli scorsi giorni a viva voce dalla famiglia di Mario e dai suoi amici ...Sul balcone del Comune di Napoli è stato esposto uno striscione che recita: 'Giustizia per Mario' e su cui è stampato il suo volto. "Chiediamo giustizia ... perché non è possibile morire cosi". Gli ...