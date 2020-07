Gotti: “Domani nulla di scontato, il Napoli è una grande squadra” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico dell’Udinese Gotti ha parlato della sfida contro il Napoli in conferenza stampa “Il Napoli è un’ottima squadra e dobbiamo pensare una partita alla volta. Tutti si stanno rendendo conto, non solo per i risultati nostri ma anche guardando quelli delle altre partite, che quello che dice la teoria spesso viene disatteso dal campo. Era difficile prevedere una vittoria contro la Roma; il punto contro la Lazio è importante perché arriva contro una squadra che si sta giocando la vittoria del titolo. Poi, magari, uno pensa che sia più facile fare il bottino pieno contro squadre come il Genoa o la Samp, cosa che non è avvenuta. Di volta in volta ci sono queste alternanze di energia fisica e mentale da portare ogni due o tre giorni in campo”. Che tipo di match si ... Leggi su ilnapolista

