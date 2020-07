Fondi Lega, due ore di interrogatorio di Luca Sostegni davanti al gip. Poi l’arrivo in carcere del procuratore aggiunto Eugenio Fusco (Di sabato 18 luglio 2020) Due ore di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano per Luca Sostegni, 62 anni, fermato mercoledì sera nell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta ipotizzata compravendita gonfiata per un immobile a Cormano, nel Milanese, per la Lombardia Film Commission. Inchiesta che vede indagati anche tre commercialisti, tra cui Michele Scillieri, vicini alla Lega, nata da un banale esposto dei condomini del palazzo dove era stata domiciliata la “sede fantasma” del Carroccio come documentato da un’inchiesta del Fattoquotidiano.it. Al termine dell’interrogatorio con il giudice, alla presenza del pm Stefano Civardi, è arrivato anche il procuratore aggiunto Eugenio ... Leggi su ilfattoquotidiano

