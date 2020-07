Facciamo squadra con Scudo della Rete al Villaggio Rousseau! (Di sabato 18 luglio 2020) Vi aspettiamo per il terzo appuntamento del Villaggio Rousseau. Per ovvi motivi, quest’anno l’evento sarà organizzato interamente in digitale, ma parleremo di presente e soprattutto di futuro. Saranno due giorni all’insegna del confronto, della formazione e dell’immaginazione. All’interno del Villaggio Rousseau ci sarà uno spazio dedicato a Scudo della Rete, una delle prime funzioni di Rousseau, creata con l’obiettivo di fornire assistenza legale agli iscritti e agli eletti nell’ambito della loro azione di tutela dei principi e dei valori del MoVimento 5 Stelle. Di cosa parleremo? Faremo un bilancio del nuovo corso della funzione di Scudo e vi presenterò delle importanti ... Leggi su ilblogdellestelle

fatelli_michele : RT @M5S_Camera: Facciamo squadra con Scudo della Rete al Villaggio Rousseau! - fatelli_michele : RT @M5S_Senato: Facciamo squadra con Scudo della Rete al Villaggio Rousseau! - M5S_Senato : Facciamo squadra con Scudo della Rete al Villaggio Rousseau! - M5S_Camera : Facciamo squadra con Scudo della Rete al Villaggio Rousseau! - WONDERVHES : facciamo squadra voi trovate le foto e io vi riconosco anche i marciapiedi di roma vi confermo se è in italia o meno ok? -

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo squadra “Facciamo squadra”, lo slogan tradito delle giunte di Orlando ilSicilia.it Il sindaco Turinelli non si ricandida

Il sindaco di Storo, con una lettera, ha comunicato che non si ripresenterà alle prossime elezioni comunali e traccia un bilancio del suo mandato Un certo sentore che Luca Turinelli non si ricandidass ...

Spezia-Venezia, Mora: Siamo stati sfortunati

penso che ad inizio anno ci avremmo messo la firma per essere in questa posizione di classifica e non può esser certamente un risultato negativo, soprattutto se arrivato come quello di questa sera, a ...

Il sindaco di Storo, con una lettera, ha comunicato che non si ripresenterà alle prossime elezioni comunali e traccia un bilancio del suo mandato Un certo sentore che Luca Turinelli non si ricandidass ...penso che ad inizio anno ci avremmo messo la firma per essere in questa posizione di classifica e non può esser certamente un risultato negativo, soprattutto se arrivato come quello di questa sera, a ...