Elettra Lamborghini, assalto dei fan in spiaggia: interviene la sicurezza

Elettra Lamborghini, mentre si trovava sulla spiaggia di Mondello, è stata sommersa dai suoi fan che le chiedevano un selfie.

La cantante, come si sa, è molto amata dal pubblico giovanile. Ovunque vada e qualsiasi evento organizzi i suoi follower la seguono ovunque. Così è successo in Puglia, sulla spiaggia di Otranto, dove l'artista si stava godendo qualche istante di relax. In meno di un secondo i suoi fan si sono radunati intorno a lei per scattare una foto insieme. La sicurezza è dovuta intervenire per evitare che Elettra venisse letteralmente travolta dai ragazzi. Qualcuno, purtroppo, è stato allontanato in modo un pò brusco.

