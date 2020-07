Da Simona Ventura a Elisa Isoardi: i volti che non rivedremo in Rai nella prossima stagione (Di sabato 18 luglio 2020) Ogni presentazione dei Palinsesti porta con sé la gioia dell’impegno futuro e l’amarezza per la conferma mancata. Quest’anno a perdere «il posto» sono, però, tantissimi volti noti che non rivedremo sulle reti Rai tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Come Simona Ventura che, stando a quanto comunicato, vedremo su Raidue solo il 5 ottobre come moderatrice del dibattito che seguirà la messa in onda di Uposted, il documentario sulla vita di Chiara Ferragni già disponibile su Prime Video. Per SuperSimo non ci sarà né Il Collegio, che ritorna a Giancarlo Magalli, né La settimana Ventura, né The Voice of Italy, che migra su Raiuno in versione «Senior» per la conduzione di Antonella Clerici: si è parlato di branded content da condurre il sabato e la domenica mattina sul secondo canale ma, per ora, non c’è niente di certo. Soprattutto perché TvBlog anticipa di un incontro tra la Ventura e Alfonso Signorini che potrebbe, forse, aprirle qualche possibilità a Mediaset nel suo Grande Fratello Vip. Leggi su vanityfair

