CorSport: il Napoli farà un tentativo per Ciro Immobile (Di sabato 18 luglio 2020) Mentre sfuma l’affare Osimhen al Napoli, torna in auge il sogno Immobile. Lo scrive il Corriere dello Sport. Lotito, però, non ritiene il suo attaccante (legato al club da un contratto fino al 2023) sul mercato. Immobile ha segnato 29 reti in campionato e 32 in tutto, comprese le coppe, e la Lazio vuole trattenerlo. “Il miglior realizzatore italiano, 30 anni e una voglia matta di battere il record di Higuain di 36 gol in A in un colpo solo, non è in vendita. E’ blindato, è in una cassaforte: ma un tentativo sarà fatto, altrimenti che sogno sarebbe”. L'articolo CorSport: il Napoli farà un tentativo per Ciro Immobile ilNapolista. Leggi su ilnapolista

