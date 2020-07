Coronavirus, in Lombardia tornano a crescere i contagi (+88) e le morti (+10). Salgono i casi a Milano: +24 (ieri erano +8) (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio) Il bollettino del 18 luglio Sono 10 le morti legate al Coronavirus registrate oggi, 18 luglio, in Lombardia. In tutto, il totale delle vittime per Covid-19 nella Regione più colpita d’Italia Salgono a 16.788. ieri, l’aumento era stato di 5 casi, mentre il 16 luglio le vittime erano state 10. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio, oggi se ne registrano altri 88a fronte di 9.054 nuovi tamponi (1.195.168 totali). ieri, l’aumento era stato di +55. Gli attualmente positivi sono 7.255. I ricoveri sono ancora 149 (in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 159). Di questi, 22 sono in terapia intensiva ... Leggi su open.online

