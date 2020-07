Conduttrice perde un dente in diretta e continua come niente fosse: ecco il video (Di sabato 18 luglio 2020) Era il gennaio del 2019 quando Fabrizio Corona, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per una intervista esclusiva, perse un dente e senza la minima esitazione lo raccolse per poi continuare a parlare. La stessa disavventura live è capitata ora a una Conduttrice tv ucraina, Marichka Padalko, che mentre era in diretta ha perso un dente. Senza scomporsi, la donna ha continuato a parlare: “Pensavo che nessuno si fosse accorto dell’incidente“, ha scritto poi su Instagram. Dove ha anche spiegato che quel dente è stato ricostruito dopo essere stato rotto da sua figlia, dieci anni fa. In un post successivo, ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

