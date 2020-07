Chiara Ferragni fa l'influencer del mordi e fuggi e non è una buona idea (Di sabato 18 luglio 2020) Chiara Ferragni agli Uffizi potrebbe essere uno dei meritori tentativi di rendere la cultura alta Pop. Ogni esperimento divulgativo è bene accetto. Ma riflettiamo bene: cos’è una influencer? Un artista che sa cantare, che sa ballare, che sa recitare? No, un’immagine patinata che rimanda a un mondo di lusso, ricchezza, giovinezza, felicità.Chi segue gli influencer, segue le emozioni immediate e disintermediate dei social. Queste immagini non servono ad attivare meccanismi di riflessione e di elaborazione concettuale. Dunque, attrarre il pubblico degli influencer nei musei significa attrarre quelle orde di turisti che affollano le nostre città d’arte, luoghi ormai mitici per i viaggiatori di tutto il mondo e che ... Leggi su huffingtonpost

FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - fattoquotidiano : Sia chiaro: il problema non è Chiara Ferragni, il problema sono gli Uffizi [di Tommaso Montanari] - HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - marco_mclennon : RT @Lorenzo_L14: Che sia uno shooting di Chiara Ferragni agli Uffizi o un video musicale di Mahmood al Museo Egizio da Italiani dovremmo es… - dolcechiara3 : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni interroga Leone. Le risposte sono tutte da ridere Il Tempo La nuova Rai punta sul vecchio Sanremo

Per non dire dell'altra quasi esclusa Simona Ventura, cui toccherà il poco entusiasmante dibattito che seguirà il documentario Chiara Ferragni. Unposted. Riguardo l'intrattenimento quattro saranno le ...

CHIARA FERRAGNI AGLI UFFIZI: “DIVINITÀ CONTEMPORANEA”/ Caos social, interviene Fedez

Il tour privato di Chiara Ferragni agli Uffizi per un servizio fotografico ha scatenato il caos sui social network: ecco cos’è successo. La visita di Chiara Ferragni agli Uffizi ha scatenato la bufera ...

Per non dire dell'altra quasi esclusa Simona Ventura, cui toccherà il poco entusiasmante dibattito che seguirà il documentario Chiara Ferragni. Unposted. Riguardo l'intrattenimento quattro saranno le ...Il tour privato di Chiara Ferragni agli Uffizi per un servizio fotografico ha scatenato il caos sui social network: ecco cos’è successo. La visita di Chiara Ferragni agli Uffizi ha scatenato la bufera ...