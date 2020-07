Calcioscommesse in Serie C: sarebbe coinvolto un arbitro (Di sabato 18 luglio 2020) Il calcio italiano potrebbe essere scosso da un altro caso legato alle scommesse. La Procura di Roma starebbe indagando su possibili puntate anomale su una partita di Serie C sospesa a causa dell'infortunio dell'arbitro.Calcioscommesse in Serie C: arbitro coinvoltocaption id="attachment 555825" align="alignnone" width="487" calcioscomesse arbitro (getty images)/captionLo spettro del calcioscomesse torna sul calcio italiano. Questa volta, tra le persone eventualmente coinvolte, ci sarebbe anche un direttore di gara. Come riportato da Repubblica, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo su una vicenda che risale a qualche mese fa, prima cioè che che i campionati venissero fermati a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus.Il fatto ... Leggi su itasportpress

MirkoUruguageo : Brutto risveglio per il #calcio #italiano torna l'#incubo #calcioscommesse #seriea #serieb #seriec #arbitro… - 100x100Napoli : Torna l’ombra del calcioscommesse in Italia - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Repubblica – Lo spettro del calcioscommesse sulla Serie C e sul campion… - skillandbet : ? #Pronostici Serie B ? -