Calcioscommesse in serie C, anomalie, esplusioni e rigori (Di sabato 18 luglio 2020) Il mondo del calcio trema per lo spettro del Calcioscommesse. La Procura di Roma, secondo la ricostruzione di Repubblica, sta indagando su delle puntate anomale in serie C e campionato Primavera, partendo da un match sospeso per un infortunio del direttore di gara. Una vicenda che risale a primo dello stop dei campionati, a fine gennaio. Al momento non ci sono formalmente indagati. Secondo il quotidiano tutto nasce da una partita di serie C in cui un episodio anomalo ha fatto scattare i controlli sollecitati dalle agenzie di betting con avviso di flussi anomali alla Federcalcio.La partita in questione è stata sospesa poco prima della fine per un infortunio all'arbitro. Una partita senza particolari interesse né locale né di classifica - riporta il quotidiano - su cui gli scommettitori si erano concentrati in maniera ... Leggi su ilfogliettone

